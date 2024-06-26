 الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 3:23 م

قال دبلوماسيون أوروبيون من بروكسل، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف الدبلوماسيون أن الإجراء يهدف لسد ما يعد طريقاً للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا، العالم الماضي، عقوبات على بيلاروس، مستهدفة عدداً من الكيانات والأفراد، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم الحرب ضد أوكرانيا.

والاثنين الماضي، قالت وكالة «تاس» الروسية، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 116 فردا وكيانا روسيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أدرج 61 شركة من روسيا والصين والإمارات وتركيا على الحزمة الـ14 من العقوبات


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