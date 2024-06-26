وزير الداخلية ينهئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال وزير الداخلية في برقيته: "يسعدنى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد".

وتابع: "يأتى احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ احتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز"