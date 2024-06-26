حكومة غزة تحذر: اتصالات مريبة للاحتلال تدعو عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، من اتصالات مُريبة يُقال إن الاحتلال الإسرائيلي يدعو خلالها عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال.

وقال المكتب في تصريح صحفي: "تداول بعض النُّشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع يتعلق باتصالات قالوا: إن الاحتلال "الإسرائيلي" أجراها مع بعض العائلات عبر أسطوانات يزعُم فيها السماح لهم بالعودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد/البحر في ساعات المساء، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى الحذر الشديد من هذه الاتصالات المُريبة وغير الموثوقة، وندعوهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة، حيث تكررت قبل ذلك جرائم ارتكبها الاحتلال بحق العديد من أبناء شعبنا حاولوا في مرات مُشابهة العودة إلى محافظتي غزة والشمال؛ حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم وأوقع بين صفوفهم العديد من الشهداء والجرحى".