 حكومة غزة تحذر: اتصالات مريبة للاحتلال تدعو عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يونيو 2024 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حكومة غزة تحذر: اتصالات مريبة للاحتلال تدعو عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:51 ص

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، من اتصالات مُريبة يُقال إن الاحتلال الإسرائيلي يدعو خلالها عائلات بالعودة لمنازلهم في الشمال.

وقال المكتب في تصريح صحفي: "تداول بعض النُّشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع يتعلق باتصالات قالوا: إن الاحتلال "الإسرائيلي" أجراها مع بعض العائلات عبر أسطوانات يزعُم فيها السماح لهم بالعودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد/البحر في ساعات المساء، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى الحذر الشديد من هذه الاتصالات المُريبة وغير الموثوقة، وندعوهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة، حيث تكررت قبل ذلك جرائم ارتكبها الاحتلال بحق العديد من أبناء شعبنا حاولوا في مرات مُشابهة العودة إلى محافظتي غزة والشمال؛ حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم وأوقع بين صفوفهم العديد من الشهداء والجرحى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك