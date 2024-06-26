البورصة تختتم التعاملات على ارتفاع

اختتمت البورصة تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، رغم استمرار أزمة مصانع الأسمدة و إمدادات الغاز، التي أجبرتها على وقف تشغيل مصانعها للمرة الثانية في أقل من شهر.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 27500.6 نقطة.

وتوالت بيانات افصاح الشركات العاملة في قطاع الأسمدة والمدرجة في البورصة، التي تعلن عن توقف مصانعها بسبب مشكلة الغاز، إذ لحقت كل من موبكو وكيما بكل من أبو قير وسيدي كرير، اللتان سبقتا أمس في إعلان ذلك.

وقد يكون إعلان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن خطة توفير الغاز وتشغيل محطات الكهرباء وجدول الإنقطاع في الكهرباء، في مؤتمر صحفي أمس الأول تأثيرا إيجابيا على معنويات المستثمرين