الرئيس الألماني يعلن استعداده لاحتمال إجراء انتخابات جديدة بسبب خلافات موازنة 2025

صرح الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء بأنه مستعد أيضًا لسيناريو إجراء انتخابات جديدة محتملة في ألمانيا في ضوء الخلافات المتعلقة داخل الحكومة الفيدرالية حول موازنة عام 2025.

وفي تصريحات لمحطة إذاعة بافاريا، قال شتاينماير على هامش زيارة لمدينة فايدن جنوب شرق ألمانيا ردا على سؤال عن هذا الموضوع: "بصفتي رئيسًا، فأنا مستعد لجميع الإمكانيات والاحتمالات". وأضاف: "الصلاحيات الدستورية منظمة بشكل واضح جداً جداً"، وذكر أنه يتابع باهتمام جهود التفاهم بشأن قضايا الموازنة داخل الحكومة الفيدرالية.

وقال شتاينماير إنه لا يعلم ما إذا كان التمديد المزمع لفترة التشاور الحكومي سيزيد من فرص التوصل إلى تفاهم.

وتم الإعلان في وقت سابق أن قيادة الائتلاف الحكومي الثلاثي لن تتمكن من الالتزام بالموعد المستهدف السابق لإقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2025. ولم يعد من المتوقع داخل الأوساط الحكومية صدور قرار من مجلس الوزراء في الثالث من تموز/يوليو المقبل. ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم تحديد موعد مستهدف جديد يحل في السابع عشر من الشهر المقبل.

واستطرد شتاينماير: "جهود التفاهم داخل ائتلاف ثلاثي هي شيء أحيانا ما ينظر إليه الناس من الخارج بعدم فهم أو على الأقل بنفاد صبر". وأضاف أن الوضع المالي صعب مشيرا إلى وجود العديد من الاحتياجات، مثل تمويل التحول في مجال الطاقة أو الحماية العسكرية مع الالتزام بآلية كبح الديون. وأوضح شتاينماير أن بمقدوره أن يتفهم استنفاد جميع فرص التشاور في هذه الموازنة، وأردف: "آمل أن تؤدي هذه الجهود في النهاية إلى التوصل إلى تفاهم."