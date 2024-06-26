طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، ذاكرا أن هذه الخطوة ستحول إيران إلى مركز إقليمي للغاز، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال أوجي في تصريحات صحفية اليوم: "تم توقيع مذكرة اليوم في طهران مع الممثل الخاص لروسيا وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سيتم قريبا بين رئيسي البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون الاقتصادية مهدي صفري: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين"، مضيفًا: "لم تتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوضح قبل نحو أسبوع، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".