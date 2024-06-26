تحقيق الجارديان يكشف: إسرائيل تتعمد اغتيال الصحفيين الفلسطينيين

كشف تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية عن تعمد طيران الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال مخطط لها ضد صحفيين فلسطينيين، وذلك رغم مزاعم الاحتلال بعدم تعمد استهداف الصحفيين خلال العدوان على قطاع غزة.

وقال مسئول بجيش الاحتلال الإسرائيلي للجارديان، إن إسرائيل تعتبر الصحفيين العاملين بقناة الأقصى "إرهابيين مشروع قتلهم".

وأوضحت الصحيفة أن 23 صحفيًا من قناة الأقصى استشهدوا بالفعل بضربات لطيران الاحتلال.

وأضافت الصحيفة أن نحو ثلث شهداء الصحافة الفلسطينية في غزة هم من العاملين ضمن وسائل إعلامية يعتبرها جيش الاحتلال أهدافًا مشروعة للطيران.

وعلقت البروفيسورة جنينا ديل من جامعة أوكسفورد البريطانية على شهادات مسئولي جيش الاحتلال في التحقيق بقولها إن الصحفيين، أيا كانت نوعية تغطيتهم، لا يبيح القانون الدولي استهدافهم طالما لم يشاركوا في أعمال عسكرية من تخطيط أو شن هجمات.

وقال مصدر مرتبط بتقديم الاستشارات القانونية لجيش الاحتلال خلال التحقيق إن الجيش يسمح باستهداف كل من يتقاضى رواتب شهرية من المقاومة وإن كان صحفيًا غير مشارك في الأعمال الحربية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صنف قناة الأقصى كيانًا إرهابيًا، تمهيدًا لتسهيل استهدافها.