 أسانج يقر بالذنب في تهمة واحدة ضمن اتفاق مع القضاء الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسانج يقر بالذنب في تهمة واحدة ضمن اتفاق مع القضاء الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 6:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 6:07 ص

أقر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر للحصول على وثائق أمريكية سرية والكشف عنها، وفقا لتقارير إعلامية من محكمة سايبان الأمريكية.

وعندما سئل عما إذا كان سيعترف بالذنب أم لا ، قال أسانج: "مذنب فيما يتعلق بالمعلومات"، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

ووصل أسانج إلى جزيرة سايبان، وهي أرض أجنبية تابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء بعد أن تم الكشف في اليوم السابق عن توصله إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن يقر مؤسس ويكيليكس بالذنب كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في النزاع طويل الأمد حول تسليمه والحكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات.

ويتوافق الحكم مع طول الفترة الزمنية التي قضاها مسرب المعلومات بالفعل في سجن شديد الحراسة في لندن.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يسافر الرجل / 52 عاما / إلى وطنه في أستراليا.

وتتهم واشنطن أسانج بسرقة ونشر مواد سرية من العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان مع مسرب المعلومات تشيلسي مانينج ، وبالتالي يزعم أنه يعرض حياة مصادر الاستخبارات الأمريكية وغيرها للخطر.


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