فيديكس الأمريكية تعلن عن انخفاض أرباح الربع الأخير

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أعلنت شركة فيديكس الأمريكية لتوصيل الطرود الثلاثاء عن انخفاض أرباح الربع الأخير عن نفس الفترة من العام الماضي لكنها تجاوزت التوقعات.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 47ر1 مليار دولار، أو 94ر5 دولار للسهم الواحد. وهذا بالمقارنة مع 54ر1 مليار دولار، أو 05ر6 دولار للسهم، في الربع الأخير من العام الماضي.

وباستثناء بنود، أعلنت شركة فيديكس عن أرباح معدلة بلغت 34ر1 مليار دولار أو 41ر5 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 9ر0% إلى 1ر22 مليار دولار من 9ر21 مليار دولار في العام الماضي.