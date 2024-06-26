استكمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، القرار رقم 191 لسنة 2024 باستكمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بتعيين كل من: حامد صلاح عبد الله، زهير يحيى خير الدين، حسام رجب، وإسلام بيومي.

بهذا، يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوًا، من بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، وهم: طارق حلمي، أحمد علي السيد، طارق البدري، صابر لطفي، مصطفى حفني، عادل طاهر، محمد أبو ستيت، نادر فوزي إبراهيم، حامد صلاح عبد الله، زهير يحيى خير الدين، حسام رجب، وإسلام بيومي.

الانتخابات التي جرت في 25 مايو الماضي شهدت فوز 6 أعضاء بالتزكية، و2 أعضاء بالانتخاب، ثم تم تعيين 4 أعضاء.

من المتوقع أن يعقد المجلس الجديد جلسته الإجرائية لتشكيل المكتب التنفيذي وتعيين رؤساء اللجان، خلال الأسبوع المقبل، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.