توفير أماكن أعلى مسجدين وقاعات جمعيات لاستقبال طلاب الثانوية العامة أثناء فترة تخفيف الأحمال ببني سويف

أعلن يوسف شعبان الجميل، رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، عن توفير بعض الأماكن بقرية بلفيا لاستقبال طلاب الثانوية العامة والفنية ببني سويف، لمساعدتهم على المذاكرة طيلة فترة الامتحانات حتى نهايتها.

وأوضح يوسف شعبان الجميل، رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة: "أنه تم التواصل مع مجلس إدارة الجمعية الشرعية بقرية بلفيا، وذلك لفتح الأماكن المتاحة لديهم أمام الطلاب حتى نهاية امتحانات طلاب الثانوي العام والفني والأزهري من أبناء قريتنا والقرى المجاورة".

وتابع قائلًا: "نحن مسئولون مسئولية كاملة عن توفير الفرش اللازم لمساعدة الطلاب على المذاكرة، وأن يكون المكان ملائمًا تمامًا، وبصورة كاملة، وكذلك توفير المياه وبعض المشروبات، وكذلك التنظيم اللازم لمساعدتهم على إنجاز أعمال المذاكرة الخاصة بهم بصورة يومية حتى الساعة 11 مساءً كل يوم، أو انصراف جميع الطلاب من المكان حينما ينتهون من مذاكرتهم".

وأشار إلى أن هذه الأماكن سيتم تجهيزها تمامًا غدًا الخميس من الساعة 6 مساءً، حيث يتواجد المكان الأول المخصص للطالبات، أعلى مسجد المجمع الإسلامي 2 بمسجد الحاج طه أبو علي، فضلًا عن تخصيص المكان الثاني للطلاب، أعلى مسجد حميدة بالقرية.

كما أعلن عدد من جمعيات المجتمع المدني بالمحافظة ومركزها السبع، عن توفير قاعات بمقرات الجمعيات لطلبة الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار التداعيات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية في مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات المصرية، نظرًا لظروف طارئة في الشبكة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.