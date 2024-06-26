لبنان يعلن مقتل 435 شخصا وإصابة 1801 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 435 شخصا وإصابة 1801 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد.

وقالت عبر صفحتاه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن 44% من الإصابات ناجمة عن صدمة، و35% ناتجة عن انفجار، و16% عن تعرض كيميائي.

وتصاعدت حدة المواجهات والاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود بين البلدين منذ اغتيال إسرائيل للقيادي في الحزب طالب عبد الله قبل نحو أسبوعين.

كما ارتفعت أيضا حدة التهديدات بين الطرفين، إذ هدد زعيم الحزب، حسن نصرالله، في خطاب متلفز، الأربعاء الماضي، بضرب المناطق الإسرائيلية كافة في حال توسعت الحرب، بل طالت تهديداته قبرص أيضاً التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه أقر خططاً لهجوم أوسع في لبنان.

كذلك كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن المعارك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي قريباً، ليتم التركيز على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى الحدود مع لبنان.