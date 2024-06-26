دراسة تتوصل إلى أن هجرة النيل هي أكبر حركة للحيوانات البرية في العالم

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توصل بحث جديد أن الهجرة الضخمة للظباء في جنوب السودان وإثيوبيا تشمل نحو ستة ملايين حيوان.

وتقول حكومة جنوب السودان إن هذا يجعلها أكبر هجرة للثدييات البرية في العالم، حتى أنها تفوق هجرة حيوان النو بين منطقتي "سيرينجيتي" التنزانية و"مساي مارا" الكينية.

وقال خبراء الحفاظ على البيئة اليوم الثلاثاء في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، إن الظباء تهاجر شمالا وشرقا من حديقة "باندينجيلو" الوطنية على نهر النيل الأبيض كل عام.

ولتسجيل أعدادهم، التقطت طائرتان مزودتان بكاميرات أكثر من 330 ألف صورة. وقام فريق من جامعة جوبا بتحليل تلك الصور.

وغطت الدراسة النطاق الكامل المعروف لأهم أربعة أنواع من الظباء المهاجرة فيما يسمى بهجرة النيل الكبرى.