الخارجية الألمانية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

طالبت وزارة الخارجية الألمانية، جميع الألمان الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد.

وأعلنت الخارجية، على منصة إكس اليوم الأربعاء، أن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان متوتر للغاية، وأضافت في تعليماتها المحدثة الخاصة بالسفر والسلامة أن حدوث المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى توقف كامل للحركة الجوية انطلاقا من مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وأردفت: "عندها لن يكون من الممكن مغادرة لبنان جواً".

ووصفت الوزارة الوضع الأمني في المنطقة بأنه شديد التقلب، مشيرة إلى تزايد حدة الاشتباكات العسكرية في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة، في التعليمات المحدثة: "بعد أن شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما كبيرا على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بدأ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى أيضا في إطلاق قذائف هاون وأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية اعتبارا من 8 أكتوبر 2023".

ورأت الوزارة أن من غير الممكن استبعاد تفاقم الوضع أكثر واتساع نطاق الصراع.

وتابعت: "وينطبق هذا بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان وصولاً إلى المناطق الحضرية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع بما في ذلك منطقة بعلبك الهرمل".