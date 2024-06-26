مطرانية ببا تخصص قاعة مكيفة ومدرسين لمراجعة المواد لطلاب الثانوية العامة

وجه نيافة الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، وسمسطا ببني سويف، بتخصيص قاعة مكيفة لطلبة الثانوية العامة بمطرانية مار جرجس بمدينة ببا، ومدرسين متميزين لمراجعة المواد وتوفير مشروبات مجانية للطلبة، وتوفير المناخ المناسب لهم حتى يستطيعون للمذاكرة ومراجعة المواد.

كما تم تخصيص عدد من المساجد لاستقبال طلاب الثانوية العامة والازهرية بالمحافظة، لمساعدتهم على المذاكرة طيلة فترة الامتحانات حتى نهايتها، حيث تفتح المساجد أبوابها من الساعة 6 مساءً، حيث يتواجد المكان الأول المخصص للطالبات أعلى مسجد المجمع الإسلامي 2، بمسجد الحاج طه أبو علي بقرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف، فضلاً عن تخصيص المكان الثاني للطلاب، أعلى مسجد حميدة بالقرية.

كما أعلن عدد من جمعيات المجتمع المدني بالمحافظة ومركزها السبع، عن توفير قاعات بمقرات الجمعية لطلبة الثانوية العامة للمذاكرة فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار التداعيات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية في مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات المصرية، نظراً إلى ظروف طارئة في الشبكة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.