 جنوب أفريقيا تفحص المسافرين بجميع الموانئ للتأكد من عدم إصابتهم بجدري القرود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب أفريقيا تفحص المسافرين بجميع الموانئ للتأكد من عدم إصابتهم بجدري القرود

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:46 ص

من المقرر أن يبدأ مسؤولو الحدود في جنوب أفريقيا، فحص المسافرين للتأكد من عدم إصابتهم بمرض "جدري القرود" في جميع موانئ دخول البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى منع انتشار الفيروس بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة إلى 16.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن مايكل ماسياباتو، مفوض هيئة إدارة الحدود، قوله في بيان له أمس الثلاثاء، إن المسافرين في المطارات والموانئ البحرية والمراكز الحدودية البرية، سيخضعون لفحص حرارى للتأكد من درجة حرارتهم.

وأضاف أنه سوف يتم عزل الأشخاص الذين يعانون من الحمى، حيث سيتم إخضاعهم لمزيد من الفحص.

وأوضح ماسياباتو: "إننا نتعاون أيضا بشكل وثيق مع مرافق الأمراض المعدية في المقاطعات، من أجل الاستجابة السريعة، وضمان الإبلاغ الفوري عن أي مسافر مشتبه به تظهر عليه أعراض مرض جدري القرود".


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