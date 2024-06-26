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استعرض موقع عبري نقلا عن مسئول بقطاع الطاقة لدولة الاحتلال، ٣ نقاط ضعف تجعل المستوطنين مهددين بانقطاع مستمر للكهرباء حال تزايد وتيرة هجمات حزب الله اللبناني على المنشآت الكهربية للاحتلال.

ونقل موقع غلوبز العبري عن مسؤول سابق بوزارة الطاقة للاحتلال، أن القطاع الكهربي للاحتلال غير مهيئ للحروب خلافا للقطاع الكهربي في غزة الذي نجح بالصمود بعد ٨ أشهر من العدوان.

وأوضح المسئول أن دولة الاحتلال تعمل على تركيز منشآت الكهرباء بمناطق متقاربة ومعروفة ما يسهل استهدافها وتحييدها في الحرب.

ونوه بفشل الاحتلال في تحقيق تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد علي الوقود، والذي يصعب جمعه خلال الحروب.

وتابع أن دولة الاحتلال تعتمد على العمالة المهاجرة في محطات التوليد، والذين سيسارعون بالهروب حال تصاعد وتيرة الهجمات.

وأشار إلى أنه في المقابل قطاع غزة قدم نموذجا جيدا للتعامل مع مشاكل الكهرباء خلال الحروب، إذ يملك كل منزل مولده الخاص الذي يعمل بالطاقة الشمسية ما يصعب استهداف جميع تلك المولدات والتي لا تحتاج للوقود نظرا لاعتمادها على الشمس المتوفرة باستمرار.