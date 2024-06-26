 ميقاتي: نسعى بكل الوسائل لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميقاتي: نسعى بكل الوسائل لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة


نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 1:38 م

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن «الحكومة تسعى بكل الوسائل؛ لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من جنوب البلاد».

جاء ذلك في تصريحات لـ«ميقاتي»، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الموسع المنعقد في السرايا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والوفد المرافق له.

وبحسب ما نشرته فضائية «MTV» اللبنانية، أضاف ميقاتي: «هناك أولويات تجمعنا مع الكرسي الرسولي منها انتخاب رئيس للجمهورية والسعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب».

من جانبه، شدد أمين سر دولة الفاتيكان على أن «انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ضرورة ملحة»، معربًا عن أمله في أن تجد القوى السياسية حلّا في هذا الإطار.

وأكد أهمية إيجاد حلّ دبلوماسي للحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى وضمان حماية المدنيين، منوهًا أن «كلّ حرب تجعل العالم يعيش في الأسى والحرب هي فشل في السياسة».

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