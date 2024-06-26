 تحرير محاضر ضد التجار المخالفين بمركز الخارجة في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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تحرير محاضر ضد التجار المخالفين بمركز الخارجة في الوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 1:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 1:36 م

قال محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه تم شن حملات تموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك على الأسواق بمركز الخارجة، وتم تحرير عدة محاضر تنوعت مابين بيع كميات من السجائر وعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، أعلن رجب، استخراج بطاقات تموينية جديدة بدل تالف وبدل فاقد وفصل اجتماعي وتم تسليم البطاقات التموينية للمواطنين ببطاقة الرقم القومي من خلال مكاتب التموين المتطورة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك فى إطار سعي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين والمساعدة فى وصول الدعم لمستحقيه وتقديم المزيد من الخدمات لتخفيف العبء عن الموطنين ولتلبية احتياجاتهم.


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