بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برقية نشرها الكرملين اليوم الأربعاء، أن روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية،

ورحب بوتين، في البرقية، بالمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سان بطرسبرج، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين "أرحب بكم في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سان بطرسبرج، حيث يتبادل علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون الخبرات، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية".

وأضاف بوتين أن روسيا تدافع دائما عن مبدأ سيادة القانون على الصعيد المحلي وعلى الساحة الدولية

وقال بوتين إن "الدور الرئيسي للقانون لا يمكن إنكاره في حل المشاكل العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وبالطبع في مكافحة التهديدات المشتركة".

وأكد بوتين أن مجموعة بريكس تسعى جاهدة إلى تطوير تنظيم قانوني فعال، وأن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال بوتين، في الختام، "أنا واثق من أن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية".

وتأسس منتدى سان بطرسبرج القانوني الدولي، في عام 2011. ووفقا لمرسوم رئيس روسيا الاتحادية، في 15 فبراير 2022، رقم 55، تتم سنويا إقامة المنتدى من قبل وزارة العدل في روسيا ومؤسسة "روس كونجرس".