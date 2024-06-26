الرئيس السويسري السابق بيرسيه يتولى منصب الأمين العام لمجلس أوروبا

من المنتظر أن يصبح الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه /52 عاما/ الأمين العام الجديد لمجلس أوروبا بعدما فاز في جولتي تصويت ضد الإستوني إندريك سار والبلجيكي ديدييه ريندرز مساء اليوم الثلاثاء.



ومن المقرر أن يتولى المنصب في 18 سبتمبر بعد التصويت في الجمعية البرلمانية للمجلس في مدينة ستراسبورج الفرنسية.



يذكر أن مجلس أوروبا، الذي جرى تأسيسه في 1949، هو منظمة دولية يوجد مقرها في ستراسبورج، وتتألف من 46 دولة أوروبية.



وتهدف المنظمة إلى دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا. ومن أحد أهم إنجازاتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.



وشغل بيرسيه حتى نهاية 2023، منصبي وزير الداخلية والصحة في الحكومة السويسرية المؤلفة من سبعة أعضاء لمدة 12 عاما.



يشار إلى أن بيرسيه هو خبير اقتصادي وعالم سياسي.