الانتهاء من حفر بئر بعمق 6088 مترا في حقل نفط بوهاي الصيني

أعلن فرع شركة النفط الصينية العملاقة تشاينا ناشونال أوف شور أويل كوربورشن (كنووك) في تيانجين بالصين مساء أمس الثلاثاء الاتنهاء من حفر بئر جديدة بعمق 6088 مترا في حقل بوهاي أكبر حقول النفط البحرية في الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البئر الجديدة المعروفة باسم 19-6 دي1 ستستخدم في استعادة النفط والغاز من حقل بوشهونج 19-6 للمتكثفات الغازية، وهو أول حقل للغاز يضم احتياطيات مؤكدة تزيد على 100 مليار متر معكب من الغاز الطبيعي في مياه بحر بوهاي.

وتعتبر صناعة الحفر بشكل عام أن الآبار التي يزيد عمقها عن 6000 متر آبار فائقة العمق. وتعتبر هذه الآبار وسائل حيوية لاستخراج النفط والغاز الطبيعي من المياه العميقة والتنقيب عنهما في طبقات الأرض العميقة.

وأشارت وكالة شينخوا إلى أن حفر البئر في حقل بوهاي واجه ظروفا جيولوجية معقدة بسبب ارتفاع درجة حرارة باطن الأرض عن 180 درجة مئوية إلى جانب الضغط الجوي الهائل على الفتحة السفلى للبئر وتعامل فريق الحفر من تكوينين جبليين تحت الأرض يتمسان بالكثير من التشققات.