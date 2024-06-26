أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن مقتل خمسة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت وكالة أنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، أنه تم في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء "تشييع الرائد محمد علي محمود والملازم أول حاشد نبيل ناصر الطبشي".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت الجماعة مقتل ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية.

ومنذ نحو عشر سنوات، يعاني اليمن حربا مدمرة بين الحكومة المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.