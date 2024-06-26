 أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات جوية مشتركة تشمل مقاتلات إف- 22 رابتور - بوابة الشروق
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أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات جوية مشتركة تشمل مقاتلات إف- 22 رابتور

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 1:39 م

أجرت القوات الكورية الجنوبية والجيش الأمريكي مناورة جوية مشتركة اليوم الأربعاء، بحسب ما قالته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية القول، إن المناورة شملت مشاركة نحو 30 طائرة، من بينها مقاتلات شبح مثل "إف- 35 إيه" و"إف- 22 رابتور".

وبدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات "سرب الأصدقاء"، التي انطلقت بكوريا الجنوبية في 24 من يونيو الجاري والمقرر أن تستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

وبشكل منفصل، أجرت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية تدريبات بحرية بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية الغربية للبلاد.


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