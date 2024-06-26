قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الدولة تحتاج سنويا ثلاثة مليارات دولار لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ 10% من مما تتحمله يذهب للضيوف الذين أوضح أنهم يُطلق عليهم في أوصاف أخرى اللاجئين.

وذكر أن عدد هؤلاء الضيوف يصل إلى 10 ملايين شخص، وهو رقم وصفه بأنه غير بسيط.

وشدد على أن الدولة تتعامل مع الجميع بكل إنسانية، وأنه لا توجد دولة في العالم تعاملت مع هذا الملف كما فعلت مصر، استنادا إلى الإنسانية والاحترام.

وأكد أن مصر فتحت أبوابها لجميع الجنسيات التي لجأت إليها كونها تنعم بالأمان والاستقرار، وهي بلد خير رغم أزماتها؛ تقديرا لما تعانيه هذه الدول من حالة عدم استقرار.