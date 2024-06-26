إكسون موبيل وإس كيه أون توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع موبيل ليثيوم في أمريكا

أعلنت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الكورية الجنوبية إس.كيه أون للتعاون في إنتاج ما يصل إلى 100 ألف طن من الليثيوم في مشروع موبيل ليثيوم بولاية أركانساس الأمريكية.

وقالت إكسون موبيل في بيان إن الليثيوم الذي سيتم إنتاجه بالاستفادة من القدرات الأساسية للشركات في مجالات التنقيب والحفر والمعالجة الكيماوية ستستخدمه شركة إس.كيه اون في مشروعاتها لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وقال دان أمان رئيس شركة إكسون موبيل للحلول منخفضة الكربون التابعة لمجموعة إكسون موبيل إن هذا التعاون مع إس.كيه أون يبرز الدور الرائد الذي نلعبه في السوق المتنامية لتوفير الليثيوم محليا في الولايات المتحدة وهي السوق التي تعزز أمن الطاقة وحماية المناخ إلى جانب دعم التصنيع الأمريكي.