مستشار وزير الزراعة: لولا إعادة تأهيل محاور الطرق لواجهنا مشكلة كبيرة بسبب الإجهاد الحراري

قال محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة طوال تاريخها الحديث لم تتعامل مع قضية تغير المناخ مثلما حدث في السنوات العشر الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «لولا إعادة تأهيل كل محاور الطرق في مصر خلال السنوات القليلة الماضية لواجهنا مشكلة كبيرة جدا بسبب الإجهاد الحراري».

وأوضح أن محاور الطرق الموجودة داخل وخارج الطرق سحبت جزءا كبيرا من كثافات المرور وبخاصة بين شرق وغرب القاهرة وكذلك في المحافظات، من داخل المدن إلى خارجها.

ولفت إلى أن الكثافات المرورية التي كانت موجودة من قبل مع الارتفاعات في درجات الحرارة، كان من الممكن أن تؤدي إلى حالات إجهاد حراري وضربات شمس بالمئات وتحديدا من كبار السن.

ونوه بأنه لو كان هذا الأمر قد حدث، لخرج الكثيرون ينتقدون عدم إنشاء محاور طرق.