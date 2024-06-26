الرئيس الألماني يحذر من مخاطر نجاحات الشعبويين بالنسبة للاتحاد الأوروبي

حذر الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير من الأضرار التي قد تلحق بالاتحاد الأوروبي في ظل نجاحات الشعبويين في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي تصريحات لمحطة إذاعة بافاريا، قال شتاينماير على هامش زيارة لمدينة فايدن جنوب شرق ألمانيا: " لدينا نتائج في فرنسا والنمسا وكذلك في ألمانيا أعطت للشعبويين المناهضين لأوروبا زيادة ملحوظة في الأصوات ".

وأضاف الرئيس الألماني: "إذا أظهرت دولتان أو ثلاث دول كبيرة في وسط أوروبا جهوداً أو مساعي للتفكك، فإن ذلك ليس بالأمر غير الخطر تماماً بالنسبة لأوروبا". وأكد أن "هذه النتائج الانتخابية في ألمانيا وفرنسا هي شيء يجب أن يثير القلق".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن هناك عملاً سياسياً يتعين القيام به في ألمانيا أيضاً مشيرا إلى اختلاف النتائج الانتخابية بين شرق نهر الإلبه وغربه. لكنه أضاف أنه في وضع أصبحت فيه الأزمات شبه عادية، فإن التنبؤ المستمر بانهيار البلاد لا يجدي. ورأى أنه يجب على الساسة أن يسعوا جاهدين لتلبية احتياجات السكان بشكل صحيح وأنهم ببساطة يجب أن يكونوا حاضرين.

وقال شتاينماير إن جائحة كورونا لم تكن السبب الذي جعل الشباب اليوم يصوتون لليمين المتطرف. وأوضح أن استسهال إلقاء اللوم على الساسة قد يتبين أنه غير مبرر. وأضاف: "لكنني متأكد من أننا قللنا من شأن شيء واحد: وهو العواقب طويلة الأمد لإجراءات معينة، خاصة بين الشباب الذين لم يتمكنوا بعد من العثور على طريقة ذاتية للتعامل مع الأمور، مع الإغلاق ومع إغلاق المدارس، والذين لم يكن لديهم خلال تلك الفترة أي تواصل اجتماعي ".