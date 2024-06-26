مسيرة إسرائيلية تستهدف خط خدمات الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في خبر عاجل لها، إن الاستهداف جاء بعد صيانة شركة الكهرباء للخط مباشرة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتصاعدت حدة المواجهات والاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود بين البلدين منذ اغتيال إسرائيل للقيادي في الحزب طالب عبد الله قبل نحو أسبوعين.

كما ارتفعت أيضا حدة التهديدات بين الطرفين، إذ هدد زعيم الحزب، حسن نصرالله، في خطاب متلفز، الأربعاء الماضي، بضرب المناطق الإسرائيلية كافة في حال توسعت الحرب، بل طالت تهديداته قبرص أيضاً التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه أقر خططاً لهجوم أوسع في لبنان.

كذلك كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن المعارك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي قريباً، ليتم التركيز على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى الحدود مع لبنان.