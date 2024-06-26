 الشباب والرياضة بشمال سيناء توصي بالسلامة في المنشآت وترشيد الكهرباء - بوابة الشروق
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الشباب والرياضة بشمال سيناء توصي بالسلامة في المنشآت وترشيد الكهرباء

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 3:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 3:14 م

أكد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخطيط الاستراتيجي والعلم لمواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.

ولفت أثناء اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مديري إدارات الديوان العام للمديرية لمناقشة جدول الأعمال الشهري، إلى أهمية نشر التوعية بأمور السلامة المهنية والتصدي للمخاطر والحفاظ على المنشآت الشبابية والرياضية، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه، بما يواكب المتغيرات في الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل آمن.

كما شدد عبدالوهاب، علي متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة كل التوصيلات الكهربائية، وتنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتأكيد علي وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب، الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب طبقا لمواعيد الوزارة.


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