الجامعة العربية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أكدت الجامعة العربية، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، طالبت الجامعة العربية، المُجتمع الدولي ومجلس الأمن والمُنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتحمّل مسئولياتها في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مُقدّمتها قرارات مجلس الأمن.

ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، عقب اللقاء الذي عقد مع سفير أستراليا لدى مصر أكسل وابينهورست، اليوم في مقر الأمانة العامة، بضرورة وقف فوري ومُستدام لإطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية لإنفاذ المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة، مع البدء في جهود إعادة إعمار القطاع.

كما طالب بفتح أفق سياسي لتحقيق التسوية السلمية وفق رؤية حل الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، ومُقدّمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

واستعرض اللقاء مُستجدات القضية الفلسطينية خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لأبشع جرائم الحرب والتجويع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من خطورة توسّع رقعة الحرب على الأمن والاستقرار الدوليين، والمُضيّ في تنفيذ مخططاته الرامية لتقويض حلّ الدولتين وفُرَص تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والقابلة للحياة عبر سياسة الاستيطان والضمّ وجرائم التهجير القسري والقتل والتطهير العرقي.