 كندا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وسط مخاوف من التصعيد - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يونيو 2024 6:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كندا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وسط مخاوف من التصعيد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 5:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 5:43 ص

حثت كندا رعاياها على مغادرة لبنان بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في المنطقة.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان يوم الثلاثاء إن "سلامة وأمن الكنديين في الداخل والخارج هي أولوية قصوى لكندا".

وأضافت أن "الوضع الأمني في لبنان أصبح متقلبا بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به بسبب العنف المستمر والمتصاعد بين حزب الله وإسرائيل ويمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار".

وقالت جولي إن "الوقت قد حان للمغادرة بينما تظل الرحلات التجارية متاحة".

ويتبادل حزب الله، المدعوم من إيران، وإسرائيل النار كل يوم تقريبا منذ أكثر من ثمانية أشهر. وازدادت حدة القتال مؤخرا بشكل ملحوظ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك