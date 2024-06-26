كندا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وسط مخاوف من التصعيد

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حثت كندا رعاياها على مغادرة لبنان بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في المنطقة.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان يوم الثلاثاء إن "سلامة وأمن الكنديين في الداخل والخارج هي أولوية قصوى لكندا".

وأضافت أن "الوضع الأمني في لبنان أصبح متقلبا بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به بسبب العنف المستمر والمتصاعد بين حزب الله وإسرائيل ويمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار".

وقالت جولي إن "الوقت قد حان للمغادرة بينما تظل الرحلات التجارية متاحة".

ويتبادل حزب الله، المدعوم من إيران، وإسرائيل النار كل يوم تقريبا منذ أكثر من ثمانية أشهر. وازدادت حدة القتال مؤخرا بشكل ملحوظ.