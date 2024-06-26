قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية هو أمر معتاد في ظل ارتفاع نسب الرطوبة بالتزامن مع فصل الصيف، ومن المقرر أن ترتفع أكثر في الثلاثة أشهر القادمة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، ، أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأيام المقبلة؛ موجة شديدة الحرارة يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، وسط استمرار لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية، وقد ترتفع خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة المرتفعة حتى بداية الأسبوع المقبل.

ونصحت منار غانم، المواطنين وطلاب المدارس، بعدم التعرض لأشعة الشمس في النهار، وضرورة أن يكون هناك غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس المرتفعة، مع ارتداء ملابس بيضاء لعدم امتصاصها للحرارة، مع شرب المياه بكثرة واستمرار حتى في حالة لم تشعر بالعطش.