أمريكا تنتقد الصين بسبب تهديداتها لتايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت الولايات المتحدة "الأسلوب والأفعال التصعيدية المزعزعة للاستقرار" التي تتخذها الصين تجاه تايوان بعد أن أعلنت بكين الأسبوع الماضي عن مبادئ توجيهية جديدة لمعاقبة مؤيدي استقلال تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر "إننا ندين بقوة الأسلوب والأفعال التصعيدية والمزعزعة للاستقرار من جانب مسؤولين من جمهورية الصين الشعبية"، وذلك ردا على سؤال بشأن المبادئ التوجيهية، التي شملت عقوبة الإعدام على "المدافعين المتشددين عن الاستقلال"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

وأضاف "إننا نواصل الحث على ضبط النفس وعدم إجراء أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن".

وتابع أن أمريكا تحث الصين على "الانخراط في حوار هادف مع تايوان" مضيفا أن "التهديدات والحرب القانونية لن تحقق حلا سلميا للخلافات عبر المضيق".

وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، سيتم السماح للمحاكم في الصين بمحاكمة "الانفصاليين الساعين إلى استقلال تايوان" ، غيابيا