طائرة أسانج تتوجه إلى منطقة أمريكية بالمحيط الهادئ

أقلعت الطائرة التي تقل جوليان أسانج، بعدما أفرجت عنه السلطات البريطانية، بحسب موقع ويكيليكس لكشف الوثائق السرية الذي أسسه، في طريقها إلى غرب المحيط الهادئ مساء اليوم الثلاثاء بعد التوقف لعدة ساعات في بانكوك.

وستحلق الطائرة المستأجرة من طراز "بومباردييه" من العاصمة التايلاندية إلى جزيرة سايبان التابعة لجزر ماريانا الشمالية، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة خارج البر الرئيسي.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة صباح غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يمثل الصحفي الأسترالي أمام محكمة في المنطقة الأمريكية غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يقر أسانج بجرمه في جلسة للمحكمة بالتآمر للحصول على وثائق سرية بطريقة غير مشروعة ونشرها، في إطار اتفاق مع النظام القضائي الأمريكي، ومن ثم يصدر ضده حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات.

ويماثل الحكم المدة التي قضاها مفشي المعلومات السرية بالفعل في سجن شديد الحراسة في لندن.

ومن المتوقع أن يواصل الرجل /52 عاما/ السفر إلى مسقط رأسه في أستراليا.

وتتهم واشنطن أسانج بسرقة مواد سرية تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان ونشرها بمعاونة مسربة المعلومات تشيلسي مانينج، مما يعرض حياة العملاء الأمريكيين للخطر.

ويرى أنصاره أن أسانج صحفي سلط الضوء على جرائم الحرب.