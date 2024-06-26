قبرص: لن نسمح بالهجوم على لبنان من أراضينا

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قالت السفارة القبرصية في بيروت، يوم الأربعاء، إن «قبرص لن تسمح باستخدام أراضيها للهجوم على أي دولة أخرى، خاصة لبنان».

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، اليوم، لسفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو.

وتوجهت «هادجيثيودوسيو»، بالشكر إلى المسئول اللبناني على «التعاون بين الجانبين لحل الالتباس الحاصل مؤخرا بين لبنان وقبرص، والذي أدى إلى إنهاء هذه الأزمة».

وأكدت السفيرة القبرصية أن «بلادها لا تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى، وبخاصة لبنان».

وتتمتع قبرص ولبنان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ عقود، كما أصبحت الجزيرة المتوسطية ملاذا لآلاف اللبنانيين منذ اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 في لبنان.

وانتقل العديد من المواطنين اللبنانيين إلى قبرص مرة أخرى، بعد الانهيار الاقتصادي اللبناني الذي بدأ أواخر 2019.

ويسعى لبنان إلى احتواء العلاقات الودية مع قبرص، بعد تهديد حزب الله بمهاجمة الجزيرة المتوسطية إن سمحت لإسرائيل باستخدام أراضيها لمهاجمة لبنان.