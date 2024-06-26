أرامكو السعودية وسيمبرا الأمريكية توقعان اتفاقية لشراء الغاز المسال من بورت آرثر

أعلنت أرامكو السعودية، وسيمبرا، إحدى شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، اليوم الأربعاء، تنفيذ الشركات التابعة لهما لاتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المسال في بورت آرثر.

وتتضمن الاتفاقية أيضا مشاركة أرامكو بـ25% في أسهم المرحلة الثانية من المشروع فقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

ويتوقع الطرفان إبرام اتفاقية شراء وبيع ملزمة للغاز الطبيعي المسال واتفاقيات حقوق ملكية نهائية وفق شروط تعادل إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبدئية، مع خضوع اتفاقية البيع والشراء واتفاقيات حقوق الملكية لعدد من الشروط.

يُعد مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال محطة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في جنوب شرق تكساس مع إمكانية الوصول المباشر إلى خليج المكسيك.

وقال ناصر النعيمي الرئيس المسئول عن التنقيب والإنتاج في أرامكو: "نحن مهتمون باتخاذ خطوتنا التالية في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وباعتبارها شريكا استراتيجيا محتملا في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، تتمتع أرامكو بوضع مناسب لتنمية محفظتها من الغاز بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، وتعد الاتفاقية خطوة رئيسة ضمن استراتيجية أرامكو لتصبح لاعبا عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال".

من جهته، قال جيفري مارتن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا: "من شأن التوسع المخطط له لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال أن يساعد في تسهيل توزيع الغاز الطبيعي الأمريكي عبر أسواق الطاقة العالمية، ومن خلال توسيع النطاق العالمي لمنشأة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، لدينا الفرصة لتحسين أمن الطاقة مع توفير بديل منخفض الكربون للفحم لإنتاج الكهرباء".