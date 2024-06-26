مصر تدشن مشروعا لتحسين الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات في جنوب السودان

دشن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ونظيره في جنوب السودان، بال ماي دينج، مشروع "أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال" بمدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة.

وفي كلمته في احتفالية تدشين المشروع، قال سويلم إن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على جميع الأصعدة، إذ يمتد التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري لسنوات طويلة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لإزالة الحشائش المائية والعوائق من مجرى بحر الغزال لتحسين الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، مما يُسهم في زيادة كفاءة المجرى المائي، مشيراً إلى شراء المعدات الميكانيكية لتنفيذ المشروع بمنحة مصرية وشحنها إلى مواقع العمل وتنفيذ أعمال التطهيرات لما يقرب من ١٥.٥٠ كيلومتر بعرض ٥٠ مترا من إجمالي ٣٠ كيلومترا حتى تاريخه.

وقال وزير الري إن المشروع يعكس التزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطني جنوب السودان، مضيفا: "وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من فتح المسار للسفن والمراكب في عرض المجرى وتواجد المواطنين وقيامهم بمهنة الصيد بمجرى بحر الغزال".

ومن جهته، أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة ودعم التنمية المستدامة.

وذكر أن تدشين المشروع يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبيهما، مما يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي.

ودعا وزير المياه في جنوب السودان للاستمرار في أعمال التطهيرات تمهيداً للبدء في مشروعات أخرى مماثلة في مناطق أخرى، وفق البيان.

وبدوره، دعا تور تينجوارا، القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة، لاستمرار مثل هذه المشروعات لما لمسه الجميع من إيجابيات المشروع وفوائده على المواطنين، وهو ما انعكس بوضوح على حرص الكثير من المواطنين على المشاركة في هذه الاحتفالية لتوجيه الشكر للحكومة المصرية.

وتوجه أحد المواطنين - في كلمة ألقاها ممثلاً عن الأهالي في منطقة المشروع - بالثناء على المشروع الذي أدى لتراجع مناسيب المياه في المناطق التي كانت تتعرض للغرق، وحماية والمواطنين ومنازلهم والثروة الحيوانية بالمنطقة، بالإضافة لتحسين الملاحة النهرية والتى تعد بالغة الأهمية في انتقال المواطنين بجنوب السودان.