وزير الدفاع الأمريكي يتحدث مع نظيره الروسي لأول مرة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف يوم الثلاثاء.

وتأتي المحادثة بعد أن هددت الحكومة الروسية يوم الاثنين الولايات المتحدة بـ "تداعيات" في أعقاب هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين: "بطبيعة الحال، فإن مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في القتال الذي أدى إلى مقتل مدنيين روس لا يمكن أن تمر دون أي تداعيات".

وخلال المكالمة الهاتفية يوم الثلاثاء، أكد أوستن على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا، حسبما قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى حول المكالمة الهاتفية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا.

وأشار بيلوسوف إلى الخطر المتزايد من تصعيد الحرب وسط استمرار شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا. وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة قضايا أخرى دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأجرى أوستن المحادثة، وهي الأولى له مع بيلوسوف، حسبما قال رايدر. وتحدث أوستن آخر مرة مع نظيره الروسي في آذار/مارس 2023، وكان وزير الدفاع الروسي في ذلك الوقت هو سيرجي شويجو.