 البرلمان الكيني يسمح بنشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية خلال الاحتجاجات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الكيني يسمح بنشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية خلال الاحتجاجات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 4:51 م

وافق البرلمان الكيني في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، على نشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية، ودعم الشرطة خلال الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد.

وأعلن وزير دفاع كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، عن نشر الجيش، مساء أمس، بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان وأضرموا النار في جزء منه.

وأثار نواب في المعارضة شكوكا حول شرعية قرار البرلمان الذي صدر في غضون ساعة وبعد مناقشة جرت خلف أبواب مغلقة.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت جراء قانون ضرائب جديد، يخشى العديد من الكينيين أن يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية وزيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.

وأعرب ممثلون عن الكنائس وقطاع الأعمال عن معارضتهم للقانون، الذي يتعين موافقة الرئيس الكيني عليه أو إعادته إلى البرلمان بتعديلات مقترحة في غضون 14 يوما من تمريره.


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