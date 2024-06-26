وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بمنح التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة النتائج النهائية للحاصلين على منح تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة للعام 2024/2025 تحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وإليكم الأسماء التي نالت وفازت بالمنحة وهم كالاتي طبقا للتخصصات كل منهم:
-التصوير
1 جمال هلال البنداري هلال 2 منى فتحي إسماعيل حسن
3 مصطفى محمد حلمي أحمد 4 رأفت محمد علي وهبه
5 غادة أحمد مصطفى النجار 6 روماني صادق حنا حبيب
7 عصام الدين طه علي يوسف 8 محمد محمود نور السيد عبد العزيز
9 أدهم أحمد بدوي أحمد 10 باخوم كمال ملك عجايبي
11 فارس أحمد فارس عبد اللطيف 12 شاهنده شوكت شطا محمد
13 هدير إبراهيم حسين عبدالله عبدالجواد 14 مايكل فرج رياض أستمالك
15 سماح محمد إبراهيم يوسف ناجي 16 مريم نظمى صادق سليمان
17 حسين محمد منصور قطنه 18 هنا رمضان شعبان عبدالجواد
19 محمد عباس محمد محمد علي 20 شادي إبراهيم محمد إبراهيم المطيلى
21 مارين عماد ميلاد تقاوي 22 عمر علي عمر الفيومي
23 رحاب محمد محمود مصطفي 24 ماهر محمد عبد القادر محمد
25 عمرو محمد احمد محمود
-الرسم
26 جيهان محمد فتحي عبد الحميد 27 ديانا كمال صلاح انجلي
28 ادهم لطفي ساويرس بطرس 29 عبدالرحمن محمد شوقي محمد عزيز
30 ندا السعيد السعيد محمد صالح 31 عاطف محمد السيد زرمبة
-الجرافيك
32 ساره إبراهيم عزوز عمران 33 هدير صلاح الحسيني محمد زردق
34 أحمد عمر أحمد حسن 35 مي محمد حلمي محمود عبدالحميد
36 شروق محمد علاء الدين إبراهيم علي 37 عبير عادل علي محمد
38 سلمى حسين جابر محمد 39 فاطمه شاكر عبد اللاه عبدالمجيد أحمد
40 مينا نصيف فهمي يعقوب
الخط العربي
41 نادية محمد السيد نقشارة 42 محجوب محمد أحمد عبد الله
43 محمد على خليل على 44 محمد كمال الشاذلي عيسى
45 أحمد سعيد حسين على 46 أحمد حسين عبدالتواب محمد
-سلويت
47 نوبي بديع إبراهيم النوبي
النحت
48 انجى إبراهيم أحمد محمد عمارة 49 باهر جميل معزوز حرز
50 وئام علي عمر محمد 51 عماد عزت جرجس شنودة
52 عماد الدين محمد أحمد محمد محمود 53 حسن ناجى محمد السيد
54 مايكل وحيد فؤاد غبور 55 آلاء سامي يحيى أحمد فرج
56 عادل محمود محمد محمد حسب الله 57 عادل محمود سيد احمد
58 نجوى إبراهيم عطية إبراهيم
-الخزف
59 سامح نصحى فرج الله ميخائيل 60 ولاء محمود حسين النمر
61 أميره حسني عبدالجليل شحاته
الأشغال الفنية
62 دعاء عبد الوهاب شاكر ادم 63 الشيماء دسوقي علي خليل
64 سعاد محمد حسن عبد الحميد 65 لبني عبد العزيز حافظ محمود الجندي
66 داليا عبد الوهاب شاكر ادم 67 مروة ماجد محمد عاطف علي
68 هدى فايز مصطفى درويش 69 سماح فاروق أبو حلقه محمد حسنين
70 مصطفى مصطفى محمد السيد الوكيل 71 رشا مصطفي ممدوح على
72 مارسيل رضي بشري فرج الله 73 رشا رجائي كامل عبد الملك
74 هند ماهر فهمي راغب 75 عزيزة عبد الحميد محمد علي
76 عبد الله محمد درويش الدكماوي 77 امل محمد حسن مهدي
78 ميرنا مكرم عطية ناشد 79 محمد نصرت محمد احمد قطب
80 مارينا مكرم عطيه ناشد 81 فيفيان جرجس بسخرون عياد
82 عمر عبد الرحمن محمد خليل
-الحُلي
83 هاله عبد السلام مصطفى توفيق 84 أشجان فاروق أبو حلقه محمد حسنين
85 مروة سالم أمام حسن 86 رنا اشرف سعد عبد الحميد الصلحاتي
87 مريم مجدي ثابت غطاس 88 هالة أبو جازية أحمد حسن
-الأزياء
89 نحمده مرسى محمد مرسى
فن العرائس
90 رقية محمد أحمد شوقي سويلم 91 روشان محمد محمد العوادلي
92 فاطمة حسن رفاعي محمد
- رسوم أطفال
93 فايزة مصطفى مصطفى نوار 94 سها حمدي احمد هاشم الحضري
-فن كتاب
95 عزيزة سليمان عبد الله محمد
كاريكاتير
96 ماهر دانيال جرس جريس 97 أماني هاشم علي علي جعفر
98 مصطفى على الشيخ سيد مجاهد 99 ياسمين جمال على فرج
-الرسوم المتحركة
100 عمرو محمد السيد أبو زيد 101 محمد السيد أحمد راشد شحم
102 ابتسام إبراهيم محمد على شكري
-الميديا
103 نوران عيد محمد شتيلة 104 مايكل موريس رياض وهبة
105 انسام حسن هاشم حسن القمبشاوي 106 عمرو سيد خليفة دياب
107 هاجر عادل هداية يونس
-بحثى فنى
108 محمود رشاد سامي محمد احمد محجوب 109 حمدي البصير محمد البصير
-الرواية
110 سامح محمود عبد السلام الجباس 111 تيسير عبد الفراج عبد الحفيظ عبدالنافع
112 السيد عبدالعزيز على نجم 113 فتحى سليمان موسى جبريل
114 محمد ربيع رزق سليمان 115 صباح عبد النبي عبد اللاه خير الله
116 رضوى فاضل عبدالسلام الأسود 117 ماجد كمال عليوة أحمد
118 هناء محمد احمد صميده 119 روشان هاشم محمد صفا
120 سمير فوزى إبراهيم كراوية 121 منى ياسين عبد الغفار أحمد طاجن
122 سناء عبدالعزيز متولى صبره 123 عزت محمد كمال المتولي الخضري
124 محمد جراح محمد تاج الدين 125 فاطمه محمد أحمد محمد الشريف
126 فتحي محمود إسماعيل السيد 127 محمد سليم عبد الرحمن مصطفى
128 فرج مجاهد عبدالوهاب أبو وطفه 129 مرفت إبراهيم إبراهيم على البريري
130 محمد أحمد محمد الناغى إسماعيل 131 محمد مسعد محمد بسيوني
132 منال أحمد محمد يوسف 133 محمد محمود إسماعيل جاد
-الشعر
134 محمد عبدالله أحمد بغدادي 135 خالد أبو العلا عبد الغنى غانم
136 أمل ماهر رياض أحمد 137 أحمد جمال مدنى محمد
138 مدحت منير منصور سيدهم 139 مختار محمود عوض حسنين
140 أحمد إسماعيل مرسال 141 آيات عبدالمنعم عبدالبديع أحمد علي
142 رانية متولى إبراهيم متولى 143 البيومي محمد البيومي عوض
144 سفيان صلاح هلال رزق 145 محمد فهمى حافظ المحضر
146 هالة إبراهيم أبو المعاطي عصفوره 147 رشا السيد محمود زقيزق
148 محمد عبدالمحسن سليمان مطر 149 سمير أحمد محمد أحمد
150 احمد معروف عبد العزيز شلبي 151 محمود محمد محمود إبراهيم
152 جابر أحمد محمود بسيوني 153 نجلاء السيد سعيد بيومى
154 محمود كامل محمد عوده 155 مصطفى إبراهيم محمد أبو هلال
156 حاتم محمد عبد الحليم عبد الرحمن الأطير 157 عمرو محمد رجب على عامر
158 حنان رجب إبراهيم شاهين 159 على عبدالرحمن نوح مصطفى
160 محمد سيد حجاج مرسي 161 كمال على مهدى عبدالجليل
-أدب الأطفال
162 هجرة محمود الصاوي أحمد 163 محمود صلاح رفاعي حسن
164 أحمد مصطفى أحمد صبيح 165 السيد محمد إبراهيم أحمد بهنسى
166 إيمان سعيد شافعي سليمان 167 رضا السيد محمد سلام
168 صفيه إسماعيل عبد الرؤف عرفات 169 رتيبة عبد العزيز أمين على
170 أشرف محمد محمود الخضري 171 صابر حسين خليل عبدالجواد
-النقد والدراسات
172 محمد امجد عبد الحافظ ريان 173 منى محمد حسن بركات
174 محمود محمود محمد قاسم 175 نشوى احمد إسماعيل مرسال
176 عطيات فتحي إبراهيم أبو العنين 177 السعيد محمد السعيد المرسى الغزاوي
178 سمير محمود عبدالسميع عبدالله 179 حسين على موافى محمد
-الترجمة
180 روحية عبدالعزيز احمد يوسف 181 نجوى عنتر عبدالعزيز كامل
182 حسن حجازي حسن حجازي 183 حسين عبد الغنى إبراهيم حسين
184 إسلام عبده عبدالحميد عشري 185 جمال عبدالناصر سيد خليل على خليل
186 أيه حسن حسان عناني
-العلوم الاجتماعية
187 صبري احمد سعيد خلف 188 أحمد عبدالحليم محمد ليثي
189 فاتن محمد السيد محمد عرفه 190 احمد رجب محمد شلتوت
191 عمرو عبدالحميد منشاوي إسماعيل 192 حجازي محمد طه حجازي
193 عبدالحليم إبراهيم المنسي مصطفى 194 رضا أبو بكر طويل عبدالعال عامر
-السينما والسيناريو
195 امنيه عادل حسن عبد الصادق 196 أمل ممدوح عبدالفتاح الشقيري
197 احمد محمد مهني النجار
-المسرح
198 طارق عبدالعزيز إبراهيم عمار 199 محمد شحته محمد يوسف
200 فراس زهدى محمد عطيه
ثانيا :- الموافقة على منح منح تفرغ جديدة للعام المالي 2024 / 2025 للسادة الآتي أسماؤهم بعد في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية كل في مجال تخصصه.
-التصوير
201 حماس حامد إبراهيم زايد صباحي 202 أيه خميس أبراهيم السيد المعاصري
203 روماني سمير إبراهيم سليمان 204 محمد جمال الدين محمد مصطفي
205 حبيبه شعبان كامل بكير 206 أنسيمون نادي ناثان غالي
207 إسلام خالد سعد عطية 208 هناء محمد أحمد الفار
209 ماجي عاطف مريد جاد الكريم 210 وليد محمد عبد الرازق علي
211 هند عاطف محمد أحمد 212 أميرة سامي جلال فتحي نخلة
213 مارتينا علوي يسري مساك 214 أحمد عبد الفتاح علي علام
215 دينا أبو مسلم سليم محمد 216 إسراء أحمد محمد أنور محمد
217 تامر محمد نجيب صادق المرسى 218 نديم محمد أحمد عرابي
219 أحمد طارق عبد الشافي سليمان 220 روشان أحمد أحمد القرشي
221 شعبان عيد محمد راشد 222 نجاة فاروق إبراهيم سليمان
-الرسم
223 رحمة السعيد حسن توفيق النجار 224 صفية يحيي حسن يوسف
225 كوثر عبد الحميد محمد سيد 226 سماح كامل أحمد عمر
227 محسن مصطفي محمد خضير
الجرافيك
228 ندي عيد محمد شتيلة 229 نجوي عيد محمد شتيلة
-خط عربي
230 الدكتور مصطفي محمد خضير
-النحت
231 أبو العيون جمال الدين حسين إبراهيم 232 حسام محمد محمد السيد
233 محمد عبد الله محمد الشامي 234 عادل محمد عبد المنعم بيومي
235 عبده سعد عبده مصطفي 236 رنا محمد أحمد محمود ونس
-الخزف
237 مني عزآت عبد الهادي حمدان
-الأشغال فنية
238 سحر شعبان حسن السواح 239 هالة علي عبد الستار علي
240 فدوي مصطفي عبد الله توفيق 241 صفاء سالم إمام حسن
242 مني السيد فرج سيد عبد العال 243 دينا سمير عبد الله المهدي
244 دارين محمد مجدي محمد كامل
مجال النقد الفني
245 فيفيان أمين عبدة
-كاريكاتير
246 إسماعيل إبراهيم محمد إبراهيم
-الميديا
247 إسراء خالد محمد صابر 248 محمد مسعد محمد هاشم
249 إيمان حسين عبد الحميد عبد العزيز 250 حسام الدين فوزي محمد عبد القادر
-مجال رسوم أطفال
251 مروه إبراهيم عبد الوهاب سلامة
-مجال أزياء
252 منال محمد محمود مصطفي
مجال فن الكتاب
253 بدور فرج محمد إبراهيم
الرواية
254 أميره سعيد أحمد عز الدين الاشول 255 هبه محمد فراج عبد الرازق
256 إيمان محمد محمد المرسى جبل 257 فؤاد السيد محمد مرسى
258 شاهيناز محمد بهي الفقى 259 سمية عبدالمنعم على على
260 محمد أحمد محمود أحمد السيد شطا 261 فاتن متولى محمد حسانين
262 منى إبراهيم أحمد خليل 263 سليمان عبدالعظيم إبراهيم عبد الرحمن
264 إيهاب محمد همام عبدالرحمن 265 هويدا أبو النور على فراج
266 جمال فتحى عبد الرحيم بربري 267 قطب على جاد الرب حبيب
268 نهى عبد الرازق محمد محمد بلال 269 أحمد أحمد أحمد محمدين
270 إبراهيم إبراهيم محمد أحمد الشابورى 271 محمد إبراهيم عبد العاطي السيد
272 نبيلة عبدالفتاح محمد غنيم 273 محمد عبد الفتاح محمود كسبر
274 محمد عطوه على إبراهيم 275 محمد إبراهيم صالح البنا
276 جيهان احمد حامد احمد الحلواني 277 خالد بدوى محمد عبداللطيف
278 محمد جمال الدين صالح على 279 ولاء أحمد محمد أحمد
280 السعيد صالح عبده صالح 281 العربي عبدالوهاب عبد الوالي بحيرى
282 سالم محمود سالم محمود 283 حسن على زين العابدين حسن
284 منى حارس محمد عبدالرحمن 285 هشام عبدالصمد عبد الباقي الخميسى
286 خُبيب وائل سعد محمد صيام 287 انجى عبد الكافي مسعد مطاوع
288 وائل مصباح عبد المحسن عبد الرازق 289 هناء عبدالجواد عبد الجواد جودة
-الشعر
290 خالد حريب يوسف أحمد 291 محمد يوسف حامد محمد
292 عبدالوهاب صلاح عبدالوهاب الصاوي 293 محمد إبراهيم فرغل حسن
294 آوفى عبدالله الأنور فواز 295 رضا أحمد عبدالرازق رجب
296 أحمد تمساح أحمد فرج 297 منى رؤوف محمد رمضان النادي
298 سامح سليم محمود درويش 299 محمد فاروق عبداللطيف يوسف
300 أيمن رزق السيد محمد هيبة 301 رغدة مصطفى أمين أحمد
302 صبرى عبد الرحمن محمد عبدالخالق مقلد303 أسامه محمد أبو النجا محمد حسانين
304 إبراهيم جمال الدين إبراهيم حسن 305خالد عاطف عبدالعزيز أبو العزم
306 عفاف أحمد محمد أحمد 307على حسان خضري أحمد
308 محمد عبدالسلام محمد الدرديرى 309 صبرى على عبد الرحمن على
310 السيد محمد منصور مدبولي أحمد 311 هناء محمد السيد السيد الوصيف
312 محمد أمين محمد إبراهيم صالح 313 سلوى محمود محمد السيد
314 نجلاء عبد الهادي محمد الشنواني 315 شيماء خميس ياقوت أبو سمرة
316 إيهاب فاروق أحمد محمد 317 أحمد عطوه حسين عطوه سرحان
-أدب الأطفال
318 صلاح محمد عطية العزب الشافعي 319 عماد حسن حسين الشافعي
320 مصطفى السيد محمد الششتاوى 321 وفاء محمد أبو زيد حسن
322 آمال إبراهيم سعيد إبراهيم 323 مجدى اسحق خليل شحاته
324 جابر عطية رمضان سركيس 325 شايب تكلا عبد النور داوود
326 جمال مراد مصباح زايد
النقد والدراسات الأدبية
327 بهاء الدين محمد سليم الصالحي 328 منه الله السيد كامل محمد شتيوي
329 آية محمد عبد الرحمن 330 صالح السيد محمد حسن
- علوم اجتماعية
331 هشام نادى شعبان محمد عبدالعزيز 332 مينا كمال جرجس يوسف
333 عبد السلام سيد محمد عبد الرحمن 334 أحمد حمدي حسن حافظ
335 حسين مخلوف عبدالله إسماعيل 336 طاهر سعيد محمد عبده
-الترجمة
337 عبد الباقي بركات سيد بركات
المسرح
338 سمير حنفي محمود محمد 339 محمود محمد محمود القلينى
الموسيقى
340 مصطفى محمد مهلل محمد 341 جمال محمد أسعد عبدالسلام صالح
-السينما والسيناريو
342 سيد محمود محمد سلام 343 طارق سعيد أحمد طايع عبدالمحسن
344 قدري محمد بدر الدين 345 ممدوح فهمى عبدالله