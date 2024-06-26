وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بمنح التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة

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اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة النتائج النهائية للحاصلين على منح تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة للعام 2024/2025 تحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وإليكم الأسماء التي نالت وفازت بالمنحة وهم كالاتي طبقا للتخصصات كل منهم:

-التصوير



1 جمال هلال البنداري هلال 2 منى فتحي إسماعيل حسن

3 مصطفى محمد حلمي أحمد 4 رأفت محمد علي وهبه

5 غادة أحمد مصطفى النجار 6 روماني صادق حنا حبيب

7 عصام الدين طه علي يوسف 8 محمد محمود نور السيد عبد العزيز

9 أدهم أحمد بدوي أحمد 10 باخوم كمال ملك عجايبي

11 فارس أحمد فارس عبد اللطيف 12 شاهنده شوكت شطا محمد

13 هدير إبراهيم حسين عبدالله عبدالجواد 14 مايكل فرج رياض أستمالك

15 سماح محمد إبراهيم يوسف ناجي 16 مريم نظمى صادق سليمان

17 حسين محمد منصور قطنه 18 هنا رمضان شعبان عبدالجواد

19 محمد عباس محمد محمد علي 20 شادي إبراهيم محمد إبراهيم المطيلى

21 مارين عماد ميلاد تقاوي 22 عمر علي عمر الفيومي

23 رحاب محمد محمود مصطفي 24 ماهر محمد عبد القادر محمد

25 عمرو محمد احمد محمود

-الرسم



26 جيهان محمد فتحي عبد الحميد 27 ديانا كمال صلاح انجلي

28 ادهم لطفي ساويرس بطرس 29 عبدالرحمن محمد شوقي محمد عزيز

30 ندا السعيد السعيد محمد صالح 31 عاطف محمد السيد زرمبة

-الجرافيك



32 ساره إبراهيم عزوز عمران 33 هدير صلاح الحسيني محمد زردق

34 أحمد عمر أحمد حسن 35 مي محمد حلمي محمود عبدالحميد

36 شروق محمد علاء الدين إبراهيم علي 37 عبير عادل علي محمد

38 سلمى حسين جابر محمد 39 فاطمه شاكر عبد اللاه عبدالمجيد أحمد

40 مينا نصيف فهمي يعقوب

الخط العربي

41 نادية محمد السيد نقشارة 42 محجوب محمد أحمد عبد الله

43 محمد على خليل على 44 محمد كمال الشاذلي عيسى

45 أحمد سعيد حسين على 46 أحمد حسين عبدالتواب محمد

-سلويت



47 نوبي بديع إبراهيم النوبي



النحت



48 انجى إبراهيم أحمد محمد عمارة 49 باهر جميل معزوز حرز

50 وئام علي عمر محمد 51 عماد عزت جرجس شنودة

52 عماد الدين محمد أحمد محمد محمود 53 حسن ناجى محمد السيد

54 مايكل وحيد فؤاد غبور 55 آلاء سامي يحيى أحمد فرج

56 عادل محمود محمد محمد حسب الله 57 عادل محمود سيد احمد

58 نجوى إبراهيم عطية إبراهيم

-الخزف



59 سامح نصحى فرج الله ميخائيل 60 ولاء محمود حسين النمر

61 أميره حسني عبدالجليل شحاته



الأشغال الفنية



62 دعاء عبد الوهاب شاكر ادم 63 الشيماء دسوقي علي خليل

64 سعاد محمد حسن عبد الحميد 65 لبني عبد العزيز حافظ محمود الجندي

66 داليا عبد الوهاب شاكر ادم 67 مروة ماجد محمد عاطف علي

68 هدى فايز مصطفى درويش 69 سماح فاروق أبو حلقه محمد حسنين

70 مصطفى مصطفى محمد السيد الوكيل 71 رشا مصطفي ممدوح على

72 مارسيل رضي بشري فرج الله 73 رشا رجائي كامل عبد الملك

74 هند ماهر فهمي راغب 75 عزيزة عبد الحميد محمد علي

76 عبد الله محمد درويش الدكماوي 77 امل محمد حسن مهدي

78 ميرنا مكرم عطية ناشد 79 محمد نصرت محمد احمد قطب

80 مارينا مكرم عطيه ناشد 81 فيفيان جرجس بسخرون عياد

82 عمر عبد الرحمن محمد خليل

-الحُلي



83 هاله عبد السلام مصطفى توفيق 84 أشجان فاروق أبو حلقه محمد حسنين

85 مروة سالم أمام حسن 86 رنا اشرف سعد عبد الحميد الصلحاتي

87 مريم مجدي ثابت غطاس 88 هالة أبو جازية أحمد حسن

-الأزياء



89 نحمده مرسى محمد مرسى



فن العرائس



90 رقية محمد أحمد شوقي سويلم 91 روشان محمد محمد العوادلي

92 فاطمة حسن رفاعي محمد

- رسوم أطفال



93 فايزة مصطفى مصطفى نوار 94 سها حمدي احمد هاشم الحضري

-فن كتاب



95 عزيزة سليمان عبد الله محمد



كاريكاتير



96 ماهر دانيال جرس جريس 97 أماني هاشم علي علي جعفر

98 مصطفى على الشيخ سيد مجاهد 99 ياسمين جمال على فرج

-الرسوم المتحركة



100 عمرو محمد السيد أبو زيد 101 محمد السيد أحمد راشد شحم

102 ابتسام إبراهيم محمد على شكري

-الميديا



103 نوران عيد محمد شتيلة 104 مايكل موريس رياض وهبة

105 انسام حسن هاشم حسن القمبشاوي 106 عمرو سيد خليفة دياب

107 هاجر عادل هداية يونس

-بحثى فنى



108 محمود رشاد سامي محمد احمد محجوب 109 حمدي البصير محمد البصير

-الرواية



110 سامح محمود عبد السلام الجباس 111 تيسير عبد الفراج عبد الحفيظ عبدالنافع

112 السيد عبدالعزيز على نجم 113 فتحى سليمان موسى جبريل

114 محمد ربيع رزق سليمان 115 صباح عبد النبي عبد اللاه خير الله

116 رضوى فاضل عبدالسلام الأسود 117 ماجد كمال عليوة أحمد

118 هناء محمد احمد صميده 119 روشان هاشم محمد صفا

120 سمير فوزى إبراهيم كراوية 121 منى ياسين عبد الغفار أحمد طاجن

122 سناء عبدالعزيز متولى صبره 123 عزت محمد كمال المتولي الخضري

124 محمد جراح محمد تاج الدين 125 فاطمه محمد أحمد محمد الشريف

126 فتحي محمود إسماعيل السيد 127 محمد سليم عبد الرحمن مصطفى

128 فرج مجاهد عبدالوهاب أبو وطفه 129 مرفت إبراهيم إبراهيم على البريري

130 محمد أحمد محمد الناغى إسماعيل 131 محمد مسعد محمد بسيوني

132 منال أحمد محمد يوسف 133 محمد محمود إسماعيل جاد

-الشعر



134 محمد عبدالله أحمد بغدادي 135 خالد أبو العلا عبد الغنى غانم

136 أمل ماهر رياض أحمد 137 أحمد جمال مدنى محمد

138 مدحت منير منصور سيدهم 139 مختار محمود عوض حسنين

140 أحمد إسماعيل مرسال 141 آيات عبدالمنعم عبدالبديع أحمد علي

142 رانية متولى إبراهيم متولى 143 البيومي محمد البيومي عوض

144 سفيان صلاح هلال رزق 145 محمد فهمى حافظ المحضر

146 هالة إبراهيم أبو المعاطي عصفوره 147 رشا السيد محمود زقيزق

148 محمد عبدالمحسن سليمان مطر 149 سمير أحمد محمد أحمد

150 احمد معروف عبد العزيز شلبي 151 محمود محمد محمود إبراهيم

152 جابر أحمد محمود بسيوني 153 نجلاء السيد سعيد بيومى

154 محمود كامل محمد عوده 155 مصطفى إبراهيم محمد أبو هلال

156 حاتم محمد عبد الحليم عبد الرحمن الأطير 157 عمرو محمد رجب على عامر

158 حنان رجب إبراهيم شاهين 159 على عبدالرحمن نوح مصطفى

160 محمد سيد حجاج مرسي 161 كمال على مهدى عبدالجليل

-أدب الأطفال



162 هجرة محمود الصاوي أحمد 163 محمود صلاح رفاعي حسن

164 أحمد مصطفى أحمد صبيح 165 السيد محمد إبراهيم أحمد بهنسى

166 إيمان سعيد شافعي سليمان 167 رضا السيد محمد سلام

168 صفيه إسماعيل عبد الرؤف عرفات 169 رتيبة عبد العزيز أمين على

170 أشرف محمد محمود الخضري 171 صابر حسين خليل عبدالجواد

-النقد والدراسات



172 محمد امجد عبد الحافظ ريان 173 منى محمد حسن بركات

174 محمود محمود محمد قاسم 175 نشوى احمد إسماعيل مرسال

176 عطيات فتحي إبراهيم أبو العنين 177 السعيد محمد السعيد المرسى الغزاوي

178 سمير محمود عبدالسميع عبدالله 179 حسين على موافى محمد

-الترجمة



180 روحية عبدالعزيز احمد يوسف 181 نجوى عنتر عبدالعزيز كامل

182 حسن حجازي حسن حجازي 183 حسين عبد الغنى إبراهيم حسين

184 إسلام عبده عبدالحميد عشري 185 جمال عبدالناصر سيد خليل على خليل

186 أيه حسن حسان عناني

-العلوم الاجتماعية



187 صبري احمد سعيد خلف 188 أحمد عبدالحليم محمد ليثي

189 فاتن محمد السيد محمد عرفه 190 احمد رجب محمد شلتوت

191 عمرو عبدالحميد منشاوي إسماعيل 192 حجازي محمد طه حجازي

193 عبدالحليم إبراهيم المنسي مصطفى 194 رضا أبو بكر طويل عبدالعال عامر

-السينما والسيناريو



195 امنيه عادل حسن عبد الصادق 196 أمل ممدوح عبدالفتاح الشقيري

197 احمد محمد مهني النجار

-المسرح



198 طارق عبدالعزيز إبراهيم عمار 199 محمد شحته محمد يوسف

200 فراس زهدى محمد عطيه

ثانيا :- الموافقة على منح منح تفرغ جديدة للعام المالي 2024 / 2025 للسادة الآتي أسماؤهم بعد في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية كل في مجال تخصصه.

-التصوير



201 حماس حامد إبراهيم زايد صباحي 202 أيه خميس أبراهيم السيد المعاصري

203 روماني سمير إبراهيم سليمان 204 محمد جمال الدين محمد مصطفي

205 حبيبه شعبان كامل بكير 206 أنسيمون نادي ناثان غالي

207 إسلام خالد سعد عطية 208 هناء محمد أحمد الفار

209 ماجي عاطف مريد جاد الكريم 210 وليد محمد عبد الرازق علي

211 هند عاطف محمد أحمد 212 أميرة سامي جلال فتحي نخلة

213 مارتينا علوي يسري مساك 214 أحمد عبد الفتاح علي علام

215 دينا أبو مسلم سليم محمد 216 إسراء أحمد محمد أنور محمد

217 تامر محمد نجيب صادق المرسى 218 نديم محمد أحمد عرابي

219 أحمد طارق عبد الشافي سليمان 220 روشان أحمد أحمد القرشي

221 شعبان عيد محمد راشد 222 نجاة فاروق إبراهيم سليمان

-الرسم



223 رحمة السعيد حسن توفيق النجار 224 صفية يحيي حسن يوسف

225 كوثر عبد الحميد محمد سيد 226 سماح كامل أحمد عمر

227 محسن مصطفي محمد خضير



الجرافيك



228 ندي عيد محمد شتيلة 229 نجوي عيد محمد شتيلة

-خط عربي



230 الدكتور مصطفي محمد خضير

-النحت



231 أبو العيون جمال الدين حسين إبراهيم 232 حسام محمد محمد السيد

233 محمد عبد الله محمد الشامي 234 عادل محمد عبد المنعم بيومي

235 عبده سعد عبده مصطفي 236 رنا محمد أحمد محمود ونس

-الخزف



237 مني عزآت عبد الهادي حمدان

-الأشغال فنية



238 سحر شعبان حسن السواح 239 هالة علي عبد الستار علي

240 فدوي مصطفي عبد الله توفيق 241 صفاء سالم إمام حسن

242 مني السيد فرج سيد عبد العال 243 دينا سمير عبد الله المهدي

244 دارين محمد مجدي محمد كامل



مجال النقد الفني



245 فيفيان أمين عبدة

-كاريكاتير



246 إسماعيل إبراهيم محمد إبراهيم

-الميديا



247 إسراء خالد محمد صابر 248 محمد مسعد محمد هاشم

249 إيمان حسين عبد الحميد عبد العزيز 250 حسام الدين فوزي محمد عبد القادر

-مجال رسوم أطفال



251 مروه إبراهيم عبد الوهاب سلامة

-مجال أزياء



252 منال محمد محمود مصطفي



مجال فن الكتاب



253 بدور فرج محمد إبراهيم

الرواية



254 أميره سعيد أحمد عز الدين الاشول 255 هبه محمد فراج عبد الرازق

256 إيمان محمد محمد المرسى جبل 257 فؤاد السيد محمد مرسى

258 شاهيناز محمد بهي الفقى 259 سمية عبدالمنعم على على

260 محمد أحمد محمود أحمد السيد شطا 261 فاتن متولى محمد حسانين

262 منى إبراهيم أحمد خليل 263 سليمان عبدالعظيم إبراهيم عبد الرحمن

264 إيهاب محمد همام عبدالرحمن 265 هويدا أبو النور على فراج

266 جمال فتحى عبد الرحيم بربري 267 قطب على جاد الرب حبيب

268 نهى عبد الرازق محمد محمد بلال 269 أحمد أحمد أحمد محمدين

270 إبراهيم إبراهيم محمد أحمد الشابورى 271 محمد إبراهيم عبد العاطي السيد

272 نبيلة عبدالفتاح محمد غنيم 273 محمد عبد الفتاح محمود كسبر

274 محمد عطوه على إبراهيم 275 محمد إبراهيم صالح البنا

276 جيهان احمد حامد احمد الحلواني 277 خالد بدوى محمد عبداللطيف

278 محمد جمال الدين صالح على 279 ولاء أحمد محمد أحمد

280 السعيد صالح عبده صالح 281 العربي عبدالوهاب عبد الوالي بحيرى

282 سالم محمود سالم محمود 283 حسن على زين العابدين حسن

284 منى حارس محمد عبدالرحمن 285 هشام عبدالصمد عبد الباقي الخميسى

286 خُبيب وائل سعد محمد صيام 287 انجى عبد الكافي مسعد مطاوع

288 وائل مصباح عبد المحسن عبد الرازق 289 هناء عبدالجواد عبد الجواد جودة

-الشعر



290 خالد حريب يوسف أحمد 291 محمد يوسف حامد محمد

292 عبدالوهاب صلاح عبدالوهاب الصاوي 293 محمد إبراهيم فرغل حسن

294 آوفى عبدالله الأنور فواز 295 رضا أحمد عبدالرازق رجب

296 أحمد تمساح أحمد فرج 297 منى رؤوف محمد رمضان النادي

298 سامح سليم محمود درويش 299 محمد فاروق عبداللطيف يوسف

300 أيمن رزق السيد محمد هيبة 301 رغدة مصطفى أمين أحمد

302 صبرى عبد الرحمن محمد عبدالخالق مقلد303 أسامه محمد أبو النجا محمد حسانين

304 إبراهيم جمال الدين إبراهيم حسن 305خالد عاطف عبدالعزيز أبو العزم

306 عفاف أحمد محمد أحمد 307على حسان خضري أحمد

308 محمد عبدالسلام محمد الدرديرى 309 صبرى على عبد الرحمن على

310 السيد محمد منصور مدبولي أحمد 311 هناء محمد السيد السيد الوصيف

312 محمد أمين محمد إبراهيم صالح 313 سلوى محمود محمد السيد

314 نجلاء عبد الهادي محمد الشنواني 315 شيماء خميس ياقوت أبو سمرة

316 إيهاب فاروق أحمد محمد 317 أحمد عطوه حسين عطوه سرحان

-أدب الأطفال



318 صلاح محمد عطية العزب الشافعي 319 عماد حسن حسين الشافعي

320 مصطفى السيد محمد الششتاوى 321 وفاء محمد أبو زيد حسن

322 آمال إبراهيم سعيد إبراهيم 323 مجدى اسحق خليل شحاته

324 جابر عطية رمضان سركيس 325 شايب تكلا عبد النور داوود

326 جمال مراد مصباح زايد



النقد والدراسات الأدبية



327 بهاء الدين محمد سليم الصالحي 328 منه الله السيد كامل محمد شتيوي

329 آية محمد عبد الرحمن 330 صالح السيد محمد حسن

- علوم اجتماعية



331 هشام نادى شعبان محمد عبدالعزيز 332 مينا كمال جرجس يوسف

333 عبد السلام سيد محمد عبد الرحمن 334 أحمد حمدي حسن حافظ

335 حسين مخلوف عبدالله إسماعيل 336 طاهر سعيد محمد عبده

-الترجمة



337 عبد الباقي بركات سيد بركات



المسرح



338 سمير حنفي محمود محمد 339 محمود محمد محمود القلينى



الموسيقى



340 مصطفى محمد مهلل محمد 341 جمال محمد أسعد عبدالسلام صالح

-السينما والسيناريو



342 سيد محمود محمد سلام 343 طارق سعيد أحمد طايع عبدالمحسن

344 قدري محمد بدر الدين 345 ممدوح فهمى عبدالله