ضبط أدوية وعبوات لبن مُنتهية الصلاحية على أرصفة شوارع مستشفى الأزهر في أسيوط

شنت مديرية التموين بالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بأسيوط، حملة على إحدى مناطق توزيع الأدوية مجهولة المصدر بناحية جامعة الأزهر في قسم ثان أسيوط.

قامت الحملة بضبط إحدى السيارات المخصصة لنقل الأدوية تقوم بفرش وتوزيع الأدوية غير المصرح بها في الشارع وعلى الرصيف، وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير السليمة ومنتهية الصلاحية نظراً لعدم حفظها في ثلاجات، وكذلك الألبان بكميات كبيرة، والتي تم حصرها بمعرفة مفتشي هيئة سلامة الدواء، وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه.

كانت الحملة برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بأسيوط برئاسة الدكتور أحمد مرعي، ومأموري الضبط القضائي: محمد حسانين، وأمجد فرح، وحازم حنفي، حملة على إحدى مناطق توزيع الأدوية مجهولة المصدر بناحية جامعة الأزهر في ثان أسيوط.

وفي نفس السياق، قامت مديرية التموين بضبط مهربي الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله خارج المخابز، حيث تم ضبط عدد 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن الشيكارة 50 كجم، بإجمالي وزن 3.6 طن دقيق، وذلك بناحية مركز البداري. هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمشاركة أيمن أحمد علي، مدير إدارة تموين البداري، ومفتش الإدارة.