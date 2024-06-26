إسبانيا: الاشتراكيون والمحافظون ينهون نزاعهم بشأن المناصب القضائية

بعد نزاع استمر أكثر من خمسة أعوام، توصل الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وحزب الشعب المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة، إلى اتفاق، بوساطة الاتحاد الأوروبي، بشأن التعيينات في المناصب القضائية الرئيسية.



وقد توصل وزير العدل الإسباني الاشتراكي فيليكس بولانيوس والعضو المحافظ في البرلمان الأوروبي استيبان جونزاليس بونس إلى الاتفاق بدعم من نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا في بروكسل اليوم الثلاثاء.



وقال بولانيوس للصحفيين في بروكسل "إنه يوم رائع لديمقراطيتنا وسيادة القانون لدينا".

وبسبب هذا النزاع، ظل المجلس العام للقضاء في منصبه على أساس العمل بالوكالة منذ عام 2018، ولم يكن من الممكن شغل العديد من المناصب القضائية. واتفق الحزبان على قائمة بأسماء الأعضاء المستقبليين في المجلس العام للقضاء، حسبما ذكرت قناة "ار تي في اي" التلفزيونية الرسمية.



وجاء الاتفاق قبل انقضاء موعد نهائي حدده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لحزب الشعب. وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأحد، فإن الحكومة تعتزم تقديم قانون سيسحب سلطة تعيين القضاة في المحاكم العليا من المجلس العام للقضاء، والذي يملك الآن السلطة التنفيذية فقط.