هاني شنودة يكشف كواليس تكريمه بالسعودية: افتكرت مكالمة تركي آل الشيخ كاميرا خفية

تحدث الموسيقار هاني شنودة، عن كواليس تكريمه بالمملكة العربية السعودية، من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وقال خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي»، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يصدق الأمر في البداية.

وأضاف: «المستشار تركي آل الشيخ كلمني وقال لي هنكرمك.. لم أصدق افتكرتها الكاميرا الخفية، وقلت له كلمني كمان يومين تكون اتأكدت إنكم تريدون تكريم هاني شنودة ممكن يكونوا قاصدين هاني مهنا أو هاني شاكر».

وتابع: «بعدها بيومين كلمني مساعد تركي آل الشيخ، وأخبرني أني سأسافر يوم 5 وما حمسني للحفل أنه سيشارك به محمد منير وعمرو دياب وقُلت له عمرهم ما يشاركوا في حفلة واحدة، لكنه أكد حضورهما».

ولفت إلى أنه شعر بالإبهارمن مظاهر الحفل، قائلا: «شفت اللي عمري ما شوفته في حياتي».

ولفت إلى أنه حصل على تكريم من الشعب المصري قبل السعودية بنجاح أعماله، متابعا: «رديت على انتقادات تكريمي بالسعودية قبل مصر بجملة هاني شنودة صنع في مصر».