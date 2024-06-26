3 كنائس ببورسعيد توفر قاعة لمذاكرة طلاب الثانوية العامة

قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، إنه تم تخصيص قاعات مجانية بثلاث كنائس بالمحافظة لطلاب الثانوية العامة، لتوفير لهم أجواء مناسبة للمذاكرة وذلك خلال فترة انقطاع التيار الكهربي لتخفيف الأحمال.

وأوضح فهمي، أن الكنائس الثلاث التي تم تخصيص قاعات بها هي: كنيسة السيدة العذراء مريم بشارع محمد علي، وكنيسة أبي سيفين بحي الزهور، وكنيسة مار جرجس بمدينةبورفؤاد.

وأشار إلى أن موقف الكنيسة يأتي في إطار الدور الوطني والاجتماعي لها، وتسعى من خلال ذلك لتوفير أجواء مناسبة لجميع طلاب بورسعيد للمذاكرة، مضيفا أن الكنائس ستبذل قصارى جهدها من أجل مصلحة الطلاب في ظل تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.