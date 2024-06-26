مانيلا تصدر مذكرة احتجاج ضد العدوان الصيني الأخير في بحر الفلبين الغربي

أصدرت الفلبين مذكرة شفهية، ردا على أحدث عمل عدواني ضد القوات الفلبينية، في بحر الفلبين الغربي.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، انريكي مانالو، خلال مؤتمر صحفي دولي أن الحكومة الفلبينية وجهت مذكرة شفهية، إلى الصين، الأسبوع الماضي، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة استماع ، عقدت في مجلس الشيوخ الفلبيني أمس الثلاثاء، أعرب مانالو عن أمله في أن انعقاد "آلية التشاور الثنائي بين الفلبين والصين" في بحر الصين الجنوبي، أوائل يوليو المقبل، لبحث الأحداث الأخيرة.

وكانت الفلبين قد دعت الصين، الأربعاء الماضي إلى احترام سيادتها بعدما أصيب فرد من البحرية الفلبينية بشدة في إحدى أشد المواجهات الخطيرة بين الدولتين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان، "تدين وزارة الخارجية التصرفات غير القانونية والعدائية من جانب السلطات الصينية التي أسفرت عن إصابة فرد والإضرار بسفينة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوزارة أنها تبذل جهودا لـ"إعادة بناء بيئة ملائمة من أجل الحوار والتشاور" مع الصين بشأن نزاعهما البحري.

وأضافت "نتوقع من الصين أن تتصرف بأمانة ومسؤولية والإحجام عن السلوكيات التي من شأنها أن تعرض سلامة الأفراد والسفن للخطر".