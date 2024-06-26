اقترح تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" صادر اليوم الأربعاء، 11 استراتيجية يمكن أن تخفض انبعاثات الكربون في قطاع البناء بنسبة 80%، وتخلق فرصا سوقية تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار بحلول 2030.

ويرى التقرير أن الصين تسطيع لعب دورا قائدا في تطبيق هذه الإستراتيجيات.

وتُعد المباني مسؤولة عن 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، في حين تعاني 34% من الكائنات الحية على الأرض من فقدان الموائل نتيجة للتنمية الحضرية.

ومع توقع استمرار التحول إلى الحياة الحضرية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، على مدى العقود المقبلة، يدعو التقرير إلى اتباع نهج شامل وكلي للتحول الأخضر في كل حلقات سلسلة القيمة العالمية لقطاع البناء ودورة حياة المباني بأكملها، بما في ذلك البناء والتشييد.

وقالت إيفون تشو، المدير الإداري والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: "إن التعقيد الهائل لسلسلة قيمة البناء يتطلب من الجهات الفاعلة في المراحل الأولية والنهائية العمل معًا على تمكين الإجراءات مثل المواءمة القياسية والاختراق التكنولوجي".

ولتحقيق هذه الرؤية، لا بد من معالجة العديد من عوامل التمكين الحاسمة. ويشمل ذلك مزيدًا من السياسات بشأن التنظيم ومعايير الصناعة والبيانات والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمواد الحيوية والتمويل ودعم تطوير المهارات.

وباعتبارها أكبر سوق بناء في العالم، ومع أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية العالمية للعديد من مواد البناء، تلعب الصين دورًا مهمًا في إزالة الكربون من صناعة البناء، وفقًا للتقرير.

ولن يؤدي التحول الأخضر لسلسلة قيمة البناء في الصين إلى خلق قيمة وفرص عمل جديدة للجهات الفاعلة في الصناعة في الصين فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تحفيز تطوير واعتماد منتجات وخدمات البناء الأخضر على مستوى العالم.

وقال وو يونغ، رئيس الجمعية الصينية لكفاءة استخدام الطاقة في البناء: "إن الصين هي أكبر سوق في العالم لإنتاج واستهلاك مواد البناء". "يجب علينا أن نتحرك بسرعة حتى نتمكن من الاستفادة من مساهمة الصين الكبيرة في تخضير سلسلة قيمة البناء العالمية."

ويسلط التقرير الضوء على دراسات حالة من الشركات في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة مثل مطوري العقارات وشركات التصميم ومقدمي أنظمة إدارة الطاقة ومصنعي الأسمنت. ويعرض –أيضًا- أفضل الممارسات من الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، في مجالات إنتاج المواد والبناء والعمليات، بالإضافة إلى أدوات السياسة التي يمكن اعتمادها أو تكييفها من قبل الآخرين.