بالونات قمامة من بيونج يانج تغلق مدارج مطار في كوريا الجنوبية

قال متحدث باسم مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، إن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار تعطلت، الأربعاء، لنحو 3 ساعات قبل الفجر، بسبب بالونات أطلقتها كوريا الشمالية مليئة بالنفايات.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ذكر المتحدث أن بالوناً استقر على المدرج بالقرب من صالة الركاب رقم اثنين، وتم إغلاق المدارج الثلاثة بالمطار مؤقتاً.

وأشار المتحدث إلى رصد عدة بالونات داخل حدود المطار، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها العمليات في المطار، الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود مع كوريا الشمالية، بسبب وجود بالونات بالقرب منه.

وتطلق كوريا الشمالية بالونات قمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو، وسقط المئات منها هناك.

وقالت بيونج يانج إن إطلاق البالونات يأتي رداً على حملة دعائية يشنها منشقون عن كوريا الشمالية وناشطون في كوريا الجنوبية يرسلون بانتظام بالونات تحمل أغذية وأدوية وأموالاً ومنشورات تنتقد قادة البلاد.