روسيا تبدأ محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس

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بدأت في روسيا اليوم الأربعاء، محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المسجون منذ أكثر من عام بتهمة التجسس، في قضية وصفها مؤيدوه ورب عمله والحكومة الأمريكية بأنها مختلقة.

وتقام محاكمة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال.

ونفى المراسل - 32 عاما، التهم الموجهة إليه أثناء الاستجواب.

وأظهرت الصور التي التقطت من قاعة المحكمة جيرشكوفيتش مرتديا سروال جينز وقميصا، ويقف في قفص زجاجي.

واعتقل جيرشكوفيتش في نهاية مارس 2023 أثناء رحلة بحثية في يكاترينبرج.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي إنه وفقا للتحقيق ، جمع جيرشكوفيتش معلومات سرية نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وتزعم روسيا تحديدا أنه جمع معلومات عن إنتاج وإصلاح معدات دفاعية في مصنع أورالفاجونزافود في نيجني تاجيل الذي يقع إلى الشمال من يكاترينبرج.

وردت الحكومة الأمريكية على الاتهامات غير المثبتة بكلمات واضحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في واشنطن أوائل الشهر الجاري: "لا توجد أي مصداقية على الإطلاق لهذه الاتهامات".

ودعت العديد من وسائل الإعلام إلى إطلاق سراحه. ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عنه.

ووفقا للكرملين، تجري محادثات بشأن تبادل السجناء مقابل جيرشكوفيتش.

وغالبا ما يؤدي احتجاز المواطنين الأمريكيين في روسيا إلى مفاوضات معقدة بين موسكو وواشنطن بشأن الإفراج أو التبادل.

وعلى الرغم من العلاقات الأمريكية الروسية المتوترة، حدث تبادل للأسرى مرارا في الماضي.