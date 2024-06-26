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مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة سيدات أمريكا بالأولمبياد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:51 م

تقرر استبعاد أليكس مورجان من قائمة المنتخب الأمريكي للسيدات المشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والمكونة من 18 لاعبة.

وتعد مورجان، 34 عاما، ضمن أشهر النجمات في كرة القدم للسيدات في العالم، وسبق لها خوض 224 مباراة دولية لمنتخب بلادها، لكنها ستغيب عن المنافسات التي ستقام بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس.

وتعرضت مورجان لإصابة في الكاحل في 19 أبريل الماضي، وغابت لمدة شهر، لكنها تواجدت في قائمة المنتخب الأمريكي للمباريات الودية أمام كوريا الجنوبية في أوائل يونيو الجاري.

وستواجه أمريكا في منافسات أولمبياد باريس، كل من زامبيا وأستراليا وألمانيا.

وقالت المدربة إيما هايز في بيان لها: "المشاركة في الأولمبياد هي شرف كبير ولا أحد ينكر إن هناك تنافسا كبيرا بين اللاعبات وكانت الاختيارات صعبة، خاصة حينما تنظر إلى الصعوبات والعمل الجاد اللاتي قمن به اللاعبات في الأشهر العشر الماضية".

وسبق لمورجان أن توجت بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأمريكي في عام 2012.

 


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